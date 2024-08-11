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  4. Bolu'da İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Bolu'da İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

11.08.2024 21:07
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Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli’nde yapılan çalışmalar nedeniyle Abant ve Batı Gişeleri’nden sürücülerin yönlendirildiği D-100 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Bolu'da İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D-100 karayoluna yönlendirildi. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 karayolunda yoğunluk oluşturdu.

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TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Uzun araç kuyruklarının meydana geldiği karayolunun İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. Işıklı kavşaklarda trafiğin eritilmesi için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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Bolu Dağı’ndan şehir merkezine kadar gözle görülür bir yoğunluğun olduğu D-100 karayolunda sürücülerin trafik çilesi sürüyor. Yoğunluğun gece saatlerinde azalması bekleniyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Bolu anadolu otoyolu
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