Bolu'da İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D-100 karayoluna yönlendirildi. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 karayolunda yoğunluk oluşturdu.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Uzun araç kuyruklarının meydana geldiği karayolunun İstanbul istikametinde trafik durma noktasına geldi. Işıklı kavşaklarda trafiğin eritilmesi için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu Dağı’ndan şehir merkezine kadar gözle görülür bir yoğunluğun olduğu D-100 karayolunda sürücülerin trafik çilesi sürüyor. Yoğunluğun gece saatlerinde azalması bekleniyor. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır