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Bolu'da kanlı ishal ve kusma şikayeti! Bu kez başka köyde görüldü

28.09.2022 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da birkaç ay önce Yuva köyünde yaşanan zehirlenme olayı yaşanmış, 148 kişi hastanelere başvurmuş,1 kişi de hayatını kaybetmişti. Bu kez kanlı ishal, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayeti kentin Kındıra köyünde yaşandı. Yapılan tetkiklerde hastaneye başvuran kadında Yuva köyünde yaşanan hemolitik üremik sendrom (HÜS) vakalarına benzerlikler görülürken oğlunda önemli bir bulguya rastlanmadı.

Bolu'da kanlı ishal ve kusma şikayeti! Bu kez başka köyde görüldü

Alınan bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Kındıra köyünün yaylasında hayvancılık yapan bir kadın ve oğlu kanlı ishal, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastaneye başvuran kadında Yuva köyünde yaşanan hemolitik üremik sendrom (HÜS) vakalarına benzerlikler görülürken oğlunda önemli bir bulguya rastlanmadı.

Anne tedbir amaçlı tedavisi yapılmak üzere Ankara'ya sevk edilirken, oğlunun tedavisine Bolu'da devam ediliyor. Köyde uzun süredir yaylada yaşayan kadın ve oğlunun dışında kimsede benzer şikayetlerin olmadığı öğrenildi.

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SU VE YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

Ayrıca, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kındıra köyüne giderek su ve yemeklerden numune aldı.

Yuva köyünde temmuz ayında içme suyundan kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle aralarında çocukların da bulunduğu 148 kişi hastanelere başvurmuş, 142'si tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin tedavisinin sürdüğü olayda, Ankara'da çeşitli hastanelere nakledilen bazı hastalara, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden HÜS tanısı konulmuştu.

(AA)

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