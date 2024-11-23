Bolu'da kar hayatı olumsuz etkiledi! Anadolu Otoyolu'nda ulaşım durdu

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, yerini kara bıraktı. Kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri yol güzergahları üzerinde çalışmalarını sürdürdü.

TEM'DE ULAŞIM DURDU

Günün ilerleyen saatlerinde kar yağışı etkisini hızlandırdı. Bolu’nun Gerede ilçesi mevkisinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolunda ulaşım durdu.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Otoyolun Cankurtaran mevkisinin Ankara yönünde meydana gelen hasarlı kazalar ve yolda kalan TIR’lar nedeniyle ulaşımın durması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

ARAÇLAR D-100'E YÖNLENDİRİLDİ

Karayolları ve jandarma ekipleri yolu açmak için çalışmalarını sürdürürken, ulaşım D-100 karayoluna yönlendirildi. Ekiplerin bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA