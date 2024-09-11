HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu'da kaymakam vekilinin aracına güvenlik kontrolü yaptırmıştı! Teğmen Seyhan Burak Sürmeli görevinden alındı

Bolu'da kaymakam vekilinin aracına güvenlik kontrolü yaptırmıştı! Teğmen Seyhan Burak Sürmeli görevinden alındı

11.09.2024 18:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da Teğmen Seyhan Burak Sürmeli , İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden kaymakam vekili Oğuz Yiğit’in makam aracına güvenlik kontrolü yaptırmıştı. Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit'in durumu rapor etmesi üzerine, soruşturma başlatılan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seyhan Burak Sürmeli görevinden alındı.

Bolu'da kaymakam vekilinin aracına güvenlik kontrolü yaptırmıştı! Teğmen Seyhan Burak Sürmeli görevinden alındı

Olay, geçen 26 Temmuz’da Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyarete giden Dörtdivan Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit’in resmi plakalı makam aracı, görevli askerler tarafından nizamiye girişinde durduruldu. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seyhan Burak Sürmeneli'nin emriyle, nizamiye girişindeki görevli asker tarafından Kaymakam Vekili Yiğit'in içinde bulunduğu resmi plakalı makam aracı güvenlik kontrolünden geçirilirken, aracın altı ve çevresi kontrol edildi. Bir süre nizamiye girişinde bekletildikten sonra makam aracının girişine izin verildi.

KAYMAKAMIN-MAKAM-ARACINA-GUVENLIK-KONTRO_385140_106733

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit'in durumu rapor etmesi üzerine, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Seyhan Burak Sürmeli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında olayın incelenmesi için müfettiş görevlendirildi. Müfettiş, İlçe Jandarma Komutanlığı'na gün boyunca giren çıkan tüm araçlara aynı uygulamanın yapılıp yapılmadığını güvenlik kameralarından kontrol etti. Uygulamanın yalnızca kaymakam vekiline yönelik yapıldığı tespit edildi.

KAYMAKAMIN-MAKAM-ARACINA-GUVENLIK-KONTRO_385144_106733

GÖREVİNDEN ALINDI

Teğmen Seyhan Burak Sürmeli, soruşturma kapsamında Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı görevinden alındı. Teğmen Sürmeli, Bolu İl Jandarma Komutanlığı personeli olarak görevlendirildi. Sürmeli hakkında idari soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Bolu
En Çok Okunan Haberler
Kapı tutucu diye kullandığı taş meğer servetmiş: 1.1 milyon dolar

Kapı tutucu diye kullandığı taş meğer servetmiş: 1.1 milyon dolar

Özel'den Akar'a sert sözler 'Kazı kazan gibi kazıdık, altından...'

Özel'den Akar'a sert sözler 'Kazı kazan gibi kazıdık, altından...'

Narin'in katili belirlendi mi? Canlı yayında çok konuşulacak iddia

Narin'in katili belirlendi mi? Canlı yayında çok konuşulacak iddia

Meta, Narin Güran hakkında açıklama yaptı

Meta, Narin Güran hakkında açıklama yaptı

Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı! Cenazesi çelik tabutla nakledilecek

Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı! Cenazesi çelik tabutla nakledilecek

Narin'in sır cinayetinde kimler gözaltına alındı? Merak edilen liste ortaya çıktı

Narin'in sır cinayetinde kimler gözaltına alındı? Merak edilen liste ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.