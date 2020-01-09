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  4. Bolu'da korku dolu anlar! TIR, akaryakıt istasyonunun marketine böyle daldı

Bolu'da korku dolu anlar! TIR, akaryakıt istasyonunun marketine böyle daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 21:51 | Son Güncelleme

Bolu’da TEM Otoyolu’nda kontrolden çıkan TIR, akaryakıt istasyondaki markete çarptı. İstasyon çalışanının TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

Kaza, dün gece saatlerinde TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, otoyol üzerinde bulunan dinlenme tesisi içindeki akaryakıt istasyonuna giriş yaptığı sırada kontrolden çıkarak markete çarptı. TIR'ın markete çarptığı sırada dışarıda bulunan akaryakıt istasyonu çalışanı Emir Bayraktar, TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Büyük korku yaşayan ve kazadan yara almadan kurtulan Bayraktar, olayın ardından yere eğilerek üzerindeki şoku atlatmaya çalıştı. TIR'ın marketin ön camına çarpmasının ardından içeride bulunan çalışanlar “Emir’e bir şey oldu” diyerek dışarıya koştu. İstasyon çalışanı ve markette bulunanların büyük korku yaşadığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazada, akaryakıt istasyonunda maddi hasar meydana gelirken, TIR sürücüsü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu TIR akaryakıt istasyonu Kaza

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