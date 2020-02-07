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  4. Bolu'da koronavirüs iddiası paniğe neden olmuştu! Açıklama geldi

Bolu'da koronavirüs iddiası paniğe neden olmuştu! Açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 22:09 | Son Güncelleme

Bolu'da, Çin'den geldikten sonra geçirdiği üst solonum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan hastada koronavirüse dair bulgu saptanmadığı bildirildi.

Bolu'da koronavirüs iddiası paniğe neden olmuştu! Açıklama geldi

Valilikten yapılan açıklamada, dün Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesine yatırılan ve tedbir amaçlı kontrol altına alınan vatandaşın, Sağlık Bakanlığının referans laboratuvarına gönderilen tetkiklerinde koronavirüs saptanmadığı belirtildi.

KORONAVİRÜS SAPTANMADI, TABURCU EDİLDİ

Açıklamada, hastanın genel durumunun iyi olması ve ek tedavi gerekmemesi dolayısıyla taburcu edildiği kaydedildi.

Bolu İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesine hafif öksürük şikayetiyle başvuran kişi, 1 hafta önce Çin’den gelmiş olması nedeniyle üst solunum yolu enfeksiyonu ön tanısıyla tedbir amaçlı müşahede altına alınmış, hastadan alınan örnekler Bakanlık laboratuvarına gönderilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Bolu

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