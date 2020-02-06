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Bolu'da 'koronavirüs' paniği! Özel odada tutulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 16:52 | Son Güncelleme

Bolu'da Çin'den 1 hafta önce geldiği için yüksek ateş ve öksürük şikayetleri nedeniyle 'koronavirüs’ kaptığından endişe ederek hastaneye başvuran yüksek lisans öğrencisi F.İ.'de, virüse rastlanmadı. F.İ.'den alınan örnekler incelenmek üzere Ankara'ya gönderilirken, test sonuçları gelene kadar F.İ.'nin tedbir amaçlı hastanedeki özel bir odada tutulacağı belirtildi. Öte yandan konuya ilişkin Bolu Valiliği'nden açıklama geldi.

Bolu'da 'koronavirüs' paniği! Özel odada tutulacak

Yaklaşık 1 hafta önce Çin'den Bolu'ya gelen yüksek lisans öğrencisi F.İ., yüksek ateş ve öksürük şikayetleri nedeniyle 'koronavirüs’ kaptığını düşünerek, bu sabah Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Sağlık Bakanlığı'nın genel prosedürü nedeniyle F.İ., tedbir amaçlı temassız özel odaya alındı.

ÖZEL ODADA TUTULACAK

F.İ.'den alınan ilk örneklerde 'koronavirüs’ şüphesi bulunmadığı tespit edilerek, üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konuldu. Ancak F.İ.'den tedbir amaçlı örnek alınarak, Ankara'ya gönderildi. Ankara'dan gelecek test sonuçları süresince F.İ.'nin hastanedeki özel bir odada tutulacağı bildirildi.

BOLU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bolu Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"6 Şubat tarihinde Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanemize hafif öksürük yakınmasıyla başvuran bir T.C. vatandaşımız, 1 hafta önce Çin’den ülkemize gelmiş olması nedeniyle tedbir amaçlı olarak üst solunum yolu enfeksiyonu ön tanısıyla yatırılmıştır. Sağlık Bakanlığımız tarafından yayınlanan rehber çerçevesinde vatandaşımızdan alınan örnekler, Bakanlığımızın laboratuvarına gönderilmiştir. Genel durumu iyi olan ve koronavirüs lehine bir bulgu saptanmayan hastamız, tamamen tedbir amaçlı olarak dikkatle takip edilmektedir."

Kaynak: DHA


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