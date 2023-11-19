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Bolu'da onlarca araç yolda kaldı! Sürücüler zor anlar yaşadı

19.11.2023 18:06 | Son Güncelleme:
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Bolu-Mudurnu karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle onlarca araç yolda kaldı. Kontrolden çıkarak yol kenarında mahsur kalan araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Bolu'da onlarca araç yolda kaldı! Sürücüler zor anlar yaşadı

Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Mudurnu-Bolu yolu arasında onlarca araç mahsur kaldı. Tepe Karakolu mevkiinde bulunan rampalarda kışa hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Kış lastiği olmayan araçlar rampalarda ilerlemekte zorlandı.

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ÇEKİCİ YARDIMIYLA KURTARILDILAR

Kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrilen araçlar ise çekici yardımıyla kurtarıldı. Yolda kalan araçların çoğu ise diğer sürücüler tarafından itilerek kurtarıldı.

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Karayolları ve Bolu İl Özel İdaresi ekiplerinin yollarda temizleme ve tuzlama çalışması devam ediyor. (İHA)

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