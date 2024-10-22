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  4. Bolu'da şaşkına çeviren olay: Trafik magandası aracın direksiyonunu çıkarıp yandaki araca verdi...

Bolu'da şaşkına çeviren olay: Trafik magandası aracın direksiyonunu çıkarıp yandaki araca verdi...

22.10.2024 00:32
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Bolu'da B.E. isimli trafik magandası seyir halindeyken aracının direksiyonunu çıkararak yanında ilerleyen araçtaki arkadaşlarına verdi. Direksiyonsuz bir şekilde ilerleyen şahıs bir de o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bolu'da şaşkına çeviren olay: Trafik magandası aracın direksiyonunu çıkarıp yandaki araca verdi...

D-100 kara yolunun Kuruçay mevkisinde, B.E. isimli sürücü, kullandığı 14 GJ 834 plakalı otomobille seyir halinde olduğu sırada, aracın direksiyonunu yerinden çıkardı. B.E., direksiyonu yanında seyir halinde bulunan minibüsteki arkadaşına verdi.

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UTANMADAN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

B.E., otomobiliyle bir süre direksiyonsuz ilerlerken, o anları ‘Herkesin telefonla yaptığı akımı ben direksiyonla yapınca sen de şaşırdın değil mi?’ notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

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B.E.’nin başka bir paylaşımında ise Aktaş Mahallesi’nde direksiyonu otomobilin camından çıkarıp, direksiyonsuz şekilde ilerlediği anlar yer aldı.

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Görüntülerin ardından Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu trafik maganda
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