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Bolu'da sel! D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 17:21 | Son Güncelleme

Bolu'da etkili olan yağmur nedeniyle Rüzgarlar ve Çaygökpınar köylerinde dereler taştı. Merkez Mahallesi sular altında kaldı, D-100 Karayolu'nun Ankara yönü trafiğe kapandı.

Bolu'da saat 15.30 sıralarında başlayan yağmur, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aşırı yağmur nedeniyle Rüzgarlar köyünde bulunan Rüzgarlar Deresi taştı. Köyün Merkez Mahallesi, sular altında kaldı. Sel, ağaçları yerinden sökerken bazı traktör ve otomobiller de sulara gömüldü. Çaygökpınar köyünde de aynı isimli dere taştı. Köyün bir bölümü sular altında kaldı.

sel

ARAÇLAR TEM YOLUNA YÖNLENDİRİLDİ

D-100 Karayolu'nun Ankara yönü, Çaydurt mevkiinden trafiğe kapatıldı. Araçlar TEM yoluna yönlendirildi. Derenin, yolu sular altına bırakma ihtimaline karşı araç geçişine izin verilmiyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yaptıkları yolların hali ortada. Yandaşa verirsen böyle olur.
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