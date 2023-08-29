Bolu'da sokak ortasında silahlı çatışma: 1'i ağır 3 yaralı! Yoldan geçen kurye de vuruldu

Bolu'daki silahlı çatışma, Cumhuriyet Caddesi Tekel Sokak üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa G. ve Kaan K., daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ömer F.A. (28) ve Yunus E.A. (29) kardeşlerle karşılaştı. Taraflar arasında tartışma yaşandı. İsa G. ve Kaan K. yanlarında bulunan silahlarla iki kardeşe defalarca ateş etti.

KURYE YARALANDI

Silahlı saldırıda Yunus E.A. karnından, Ömer F.A. ise bacağından yaralandı. Olayın yaşandığı esnada sokakta bulunan motorlu kurye Nadir T. (50) da kurşunların bacağına gelmesiyle yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ömer F.A., Yunus E.A. ve Nadir T. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yunus E.A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

