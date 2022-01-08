Bolu'da taksi sürücüsü öğrencilerin bulunduğu minibüse kurşun yağdırdı

Bolu'da, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada, içinde lise öğrencilerinin bulunduğu dolmuşa tabancayla ateş açan taksi şoförü M.Y., gözaltına alındı.

ÖĞRENCİLER ŞİKAYETTE BULUNDU

Kurşunlardan biri şoför kapısına diğeri de dolmuşun orta camının çerçevesine isabet ederken, olayda aracın camı kırıldı. Büyük panik yaşayan 13 öğrenci, Gerede Emniyet Müdürlüğüne giderek taksi şoförü hakkında şikayette bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan M.Y. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Lise öğrencisi S.A, taksi şoföründen şikayetçi olduklarını söyledi. Olayın kursa giderken yaşandığını anlatan S.A, taksi şoförünün dolmuşa 2 el ateş etmesi nedeniyle büyük korku yaşadıklarını ve ölümden döndüklerini kaydetti.

KURŞUNLARIN HEDEFİNDEN BİRKAÇ SANTİMETREYLE KURTULDU

Öğrenci velisi Sema Doğangün de taksi şoförünün cezalandırılmasını istedi. Dolmuş şoförü Mustafa T. ise taksi şoföründen şikayetçi olduklarını dile getirerek, "2 el ateş edildi. Arabanın orta camı kırıldı. Orada 2 öğrenci oturuyordu. Aracın demir kısmına denk gelmiş. Birkaç santimetre daha yana gelmiş olsa öğrenci vurulacaktı." diye konuştu.

(AA)

