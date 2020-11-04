Bolu'da tamir ettiği TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu’nun Taşkesti beldesine seyir halinde olan Bekir Çam’ın (57) kullandığı TIR belde girişinde arızalandı.

DORSENİN ALTINDA SIKIŞTI

Arızalanan TIR'ı yol kenarına çeken Çam, aşağı inerek tırı tamir etmek istedi. Çam, tamir için TIR'ın altına girdiği sırada TIR'ın hareket etmesi sonucu dorsenin altında sıkıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

TIR sürücüsü Çam’ın hareketsiz şekilde TIR'ın altında yattığını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR sürücüsü Bekir Çam’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çam’ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

