HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu'da tamir ettiği TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Bolu'da tamir ettiği TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 21:24 | Son Güncelleme

Bolu’da, arızalanan TIR'ı tamir ettiği sırada hareket eden TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Bolu'da tamir ettiği TIR'ın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu’nun Taşkesti beldesine seyir halinde olan Bekir Çam’ın (57) kullandığı TIR belde girişinde arızalandı.

DORSENİN ALTINDA SIKIŞTI

Arızalanan TIR'ı yol kenarına çeken Çam, aşağı inerek tırı tamir etmek istedi. Çam, tamir için TIR'ın altına girdiği sırada TIR'ın hareket etmesi sonucu dorsenin altında sıkıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

TIR sürücüsü Çam’ın hareketsiz şekilde TIR'ın altında yattığını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri TIR sürücüsü Bekir Çam’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çam’ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Mucize kurtuluşlar! Mucize kurtuluşlar!
Bakan Koca'dan vatandaşlara kritik koronavirüs uyarısı!Bakan Koca'dan vatandaşlara kritik koronavirüs uyarısı!
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kimdir?İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu kimdir?
En Çok Okunan Haberler
'Tecavüzcü Coşkun'un zor anı! 'Dünya'mı kaybettim'
'Tecavüzcü Coşkun'un zor anı! 'Dünya'mı kaybettim'
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak!
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak!
İstanbul Valisi esnek mesai detaylarını açıkladı
İstanbul Valisi esnek mesai detaylarını açıkladı
Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı ortaya çıktı
Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı ortaya çıktı
Minik Ayda’nın annesi gözyaşları içinde toprağa verildi
Minik Ayda’nın annesi gözyaşları içinde toprağa verildi
İlginizi Çekebilir
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Diğer Haberler
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonuna 4 gözaltı
Kahramanmaraş’ta FETÖ operasyonuna 4 gözaltı
Suçüstü yakalandılar! Sivas'ta kaçak içki operasyonu
Suçüstü yakalandılar! Sivas'ta kaçak içki operasyonu
Mardin'de işçinin feci ölümü!
Acı haber! Feci şekilde hayatını kaybetti
Balıkesir Valisi Şıldak: Son 1 haftada koronavirüs vakalarında 3 kat artış var
Vali'den kritik açıklama: Vakalarda 3 kat artış var
İzmir'de konteyner kentin inşaatına başlandı
Deprem bölgesinden sıcak gelişme! 19 günde bitecek
Bakan Koca'dan vatandaşlara kritik koronavirüs uyarısı!
Bakan Koca'dan vatandaşlara kritik koronavirüs uyarısı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.