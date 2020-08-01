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  4. Bolu'da TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 8 kişi yaralandı

Bolu'da TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 8 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2020 09:36 | Son Güncelleme

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda arızalanınca emniyet şeridine park edilen araç ile yardım için duran akrabalarının aracına, başka bir hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Bolu'da TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! 8 kişi yaralandı

Kaza, saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Abant Gişeleri mevkiinde meydana geldi.

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Ankara yönüne giden Mikail Oğuz yönetimindeki hafif ticari araç, Abant Gişeleri mevkiinde, arıza yaptığı için yol kenarında park halinde bulunan Muhammed Hamdi Demir yönetimindeki hafif ticari araç ile arıza yapan araca yardım için duran akrabaları Necati Turgay Şener idaresindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada, 3 aracın sürücüleri ile birlikte yanlarında bulunan Aysun Oğuz, Nuriye Oğuz, Saaddetin Oğuz ile Emine Şener ve Kerem Şener yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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