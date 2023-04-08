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Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

08.04.2023 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'nun Göynük ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü. Tır sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Bolu'nun Göynük ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Göynük-Taraklı kara yolunda seyreden Özgür P. (40) idaresindeki tır ile karşı istikametten gelen Ahmet G. (29) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Dişçi (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Abdurrahman Dişçi (45) ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken ambulansta yaşamını yitirdi.

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Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tır sürücüsü Özgür P. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (AA)

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