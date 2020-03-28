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Bolu’da, Türkiye Cumhuriyeti’ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 18:44 | Son Güncelleme

Bolu’da, yurt dışından getirildikleri yurtta karantina altındayken sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti’ne küfür eden 3 öğrenci gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, korona virüs salgını sonrasında yurt dışından Bolu’ya gelen yaklaşık 500 kişi, 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Hayreddin Tokadi Kız Yurdu’na yerleştirildi.

Yurt dışından gelen bir kişi, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada daha önce yurtta kalan kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı.

Bolu’da, Türkiye Cumhuriyeti’ne küfür eden karantinadaki 3 öğrenci gözaltına alındı

Gelen tepkiler üzerine gencin canlı yayınını kapatması üzerine başka bir öğrenci arkadaşlarıyla birlikte yeni bir canlı yayın başlattı. Açılan canlı yayında, yurdun erkek yada kız yurdu olup olmadığını bilmediklerini, eşyaların da yanlışlıkla karıştırıldığını söyleyen öğrencilerden Mehmet Nuri M. isimli bir genç Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaretlerde bulunarak küfür etti.
Yaşanan olayların ardından Türkiye Cumhuriyeti’ne hakaret ve küfür eden Nuri M. ve beraberindeki 3 kişi hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılarak gözaltına alınmaları talimatı verildi.
Ukrayna’dan geldikleri öğrenilen ve haklarında gözaltı kararı verilen Mehmet Nuri M., M.K.K. ve M.Y. isimli gençlerin kan örnekleri alınarak korona virüs testi yapılması için İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi.
Yapılan testlerin negatif çıkması üzerine özel kıyafetlerle yurda giren polis ekipleri 3 genci kelepçeleyerek gözaltına aldı. Öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
Öğrencilerin gözaltına alınarak yurttan çıkarıldıkları sırada, yurtta karantinada bulunan diğer öğrenci ve vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Yurtların pencerelerine çıkan vatandaşlar, “Ne mutlu Türküm diyene” sloganı atarak uzun süre ıslıklı ve alkışlı protesto yaptı. (İHA)
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Bolu Karantina gözaltı koronavirüs

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