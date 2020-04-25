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  4. Bolu'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Bolu'da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 19:35 | Son Güncelleme

Bolu'da, kendisinden bir süredir haber alınamayan ve yalnız yaşayan Nuri Albay (64), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Borazanlar Mahallesi Fevzibey Caddesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Nuri Albay'dan bir süredir haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Albay'ın evinin kapısı çilingir yardımıyla açılarak içeri girildi. Evde hareketsiz halde bulunan Albay'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Albay'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga konuldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu şüpheli ölüm

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