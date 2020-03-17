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  4. Bolu'da yangın paniği! 'Evleri boşaltın, ev yanıyor'

Bolu'da yangın paniği! 'Evleri boşaltın, ev yanıyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 03:24 | Son Güncelleme

Bolu’da 2 katlı kullanılmayan bina çıkan yangında alev alev yandı. Yangına uykularında yakalanan mahalle halkı söndürme çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Akpınar mahallesi Söğütçüoğlu sokakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan 2 katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binadan alevler yükseldiğini gören bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında yükselen alevler 2 katlı binanın tamamına yayıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangına uykularında yakalanan mahalle halkı evlerinden panik halinde çıkarak söndürme çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar ise, yangın anında gözyaşlarını tutamadı.

"EL ŞAPLATARAK İNSANLARI UYANDIRDIM"

Yangını ilk gören ve olay yerine itfaiye ekiplerini isteyen Yılmaz Gürel isimli vatandaş, “Otomobilimle geçiyordum. Burada büyük bir duman kalabalığı gördüm. Hemen buraya geldim. 112’yi arayarak itfaiye istedim. Sokakta el şaplatarak ve bağırarak, ‘evleri boşaltın, ev yanıyor’ dedim” şeklinde konuştu.

Olayda 2 katlı bina kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bolu yangın

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