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Bolu'da yola çöp atan şahıs yandı! Bir ceza daha

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
24.09.2024 21:42
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'nun temiz kalması için çalışmalara devam ediyor. Sosyal medya hesabından "Bundan sonra Bolu’da yere çöp atmayı düşünen 10 kere daha düşünsün." notuyla bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Bolu'da yola çöp atan şahıs yandı! Bir ceza daha

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın şehri temiz tutmaya yönelik cezaları sürüyor. Parkları ve caddeleri kirleten vatandaşlara yönelik yüz binlerce lira ceza uygulayan Tanju Özcan bir cezayı daha paylaştı.

Arabadan yere çöp attığı tespit edilen şahsa 14 bin 407 TL ceza kesildi. Başkan Tanju Özcan, mobese görüntülerini bu sözleriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özcan, “Gözümüz üzerinizde!!! Şehrin %85’i kameralar aracılığıyla denetlenebiliyor. Öyle arabadan çöpü atıp kaçmak yok. Bu vatandaş 14.407 TL cezayı yedi, geçmiş olsun. Bundan sonra Bolu’da yere çöp atmayı düşünen 10 kere daha düşünsün” ifadelerini kullandı.

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