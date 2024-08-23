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  4. Bolu'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Bolu'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

23.08.2024 00:17
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Bolu Dağı'nda zincirleme kaza meydana geldi. 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Bolu Dağı İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, araçların yoldan kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bolu'da zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi: 5 yaralı

Kaza, D-100 Karayolu Bolu Dağı Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden İstanbul yönüne giden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyreden tıra daha sonra otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç refüj betonlarına çarparak durabildi. Kazada 1'i çocuk toplam 5 kişi yaralandı.

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Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle Bolu Dağı İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatılırken, araçların yoldan kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bolu kaza
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