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  4. Bolu'da zincirleme kaza: Yaralılar var!

Bolu'da zincirleme kaza: Yaralılar var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 01:06 | Son Güncelleme

Bolu'da, TEM yolunda takla atan hafif ticari araca çarpmamak için yavaşlayan yolcu otobüsüne arkasından gelen otomobil çarptı. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM yolunun Aşağı Kuzören köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Mesut Halil Çetin yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı.

Arkasından gelen Hasan Çalışkan yönetimindeki Metro Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü kazayı fark ederek, takla atan araca çarpmamak için yavaşladı. Yolcu otobüsüne arkasından gelen Eren Sayan'ın kullandığı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Eren Sayan ve aynı araçta bulunan İsmail Şarlat ağır yaralandı.

Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü ise kazadan hafif yaralı kurtulurken, otobüste bulunan yolcular ve sürücü kazada yara almadı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüste bulunan yolcular ise başka bir yolcu otobüsüne aktarılarak yollarına devam etti.

Kaza nedeniyle yarım saat tamamen trafiğe kapanan otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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