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Bolu Dağı geçişi TIR ve kamyonlara kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 00:38 | Son Güncelleme

BOLU’da, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı geçişinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetli şekilde devam ediyor.

Bolu Dağı geçişi TIR ve kamyonlara kapatıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı geçişinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetli şekilde devam ediyor. D-100 Karayolu’nun Bolu Dağı geçişinin 2 yönünde de TIR ve kamyon geçişlerine izin verilmiyor.
TEM ve D-100 Karayolunda öğleden sonra başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini sürdürdü. Saat 14.00 sıralarında bir TIR'ın kayması sonucu kapanan yol 3 saatlik çalışmanın ardından saat 17.00 sıralarında yeniden trafiğe açıldı. Gece saatlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 Karayolu'nun Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisinde ulaşım olumsuz etkilendi. Yağışın yoğunluğu nedeniyle kar kalınlığı yeşil alanlarda yer yer yarım metreye ulaşırken, Karayolları ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ancak ekiplerin yoğun çalışmalarına rağmen yllar beyaz örtüyle kaplandı. Asfalt üzerinde de kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Küçük araçlar yolda güçlükle ilerlerken, TIR ve kamyonların D-100 karayolunun Bolu Dağı mevkiinden geçişlerine izin verilmiyor. Araçlar Bolu Dağı’nın Düzce ve Bolu girişlerindeki dinlenme tesisleri ve benzin istasyonlarında bekliyor.

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Bolu Dağı geçişi TIR ve kamyonlara kapatıldıBolu Dağı geçişi TIR ve kamyonlara kapatıldıBolu Dağı geçişi TIR ve kamyonlara kapatıldıBolu Dağı geçişi TIR ve kamyonlara kapatıldı

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