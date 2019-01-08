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Bolu Dağı geçişi ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 14:23 | Son Güncelleme

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede bir kamyonun arızalanması üzerine D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi, bir kamyonun arızalanması nedeniyle Ankara yönünde ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede bir kamyon Darıyerihasanbey mevkisinde arızalandı.

Kamyon arızası nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor.

Kamyonunun olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışının normale döneceği belirtildi.

Bölgeden geçmek isteyen sürücüler, Anadolu Otoyolu'na yönlendiriliyor.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede, kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Dağı ulaşım yolda kalan araç

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