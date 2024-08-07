Bolu Dağı'nda feci kaza! Çarpa çarpa ilerleyen tır, otomobilin üzerine devrildi... Kilometrelerce araç kuyruğu

Sabah saatlerinde meydana gelen kaza trafiği adeta felç etti. Ankara'dan İstanbul istikametine giden E.U.K. idaresindeki tır sürücüsü, Bolu Dağı İstanbul istikameti Darıyeri Hasanbey köyü mevkiinde kontrolü kaybetti.
Tır; önce V.O. idaresindeki otomobile, ardından A.T. yönetimindeki otobüse çarpıp, sonra da A.J. idaresindeki otomobilin üzerine devrildi.
Tırın altında kalan otomobildeki sürücü A.J. sıkıştığı yerden kurtarılarak tedavi altına alındı.
Kazaya karışan araçlar kısmen yoldan kaldırılırken devrilen tırın kaldırılması için uzun süre çalışma yapıldı.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tünelinde yapılan çalışma nedeniyle Ankara'dan gelen araçlar D-100 Karayoluna yönlendirildiğinden yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
Uzun araç kuyruğu dron ile görüntülendi.
(İHA)