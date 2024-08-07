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  4. Bolu Dağı'nda feci kaza! Çarpa çarpa ilerleyen tır, otomobilin üzerine devrildi... Kilometrelerce araç kuyruğu

Bolu Dağı'nda feci kaza! Çarpa çarpa ilerleyen tır, otomobilin üzerine devrildi... Kilometrelerce araç kuyruğu

07.08.2024 10:11
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07.08.2024 10:11
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Bolu Dağı'nda sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı kazada bir tır, otomobilin üzerine devrilirken; kazada araçların kaldırılma çalışması trafik oluşturdu. Kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

Sabah saatlerinde meydana gelen kaza trafiği adeta felç etti. Ankara'dan İstanbul istikametine giden E.U.K. idaresindeki tır sürücüsü, Bolu Dağı İstanbul istikameti Darıyeri Hasanbey köyü mevkiinde kontrolü kaybetti.

ÖNCE ARAÇLARA ÇARPTI, SONRA OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Tır; önce V.O. idaresindeki otomobile, ardından A.T. yönetimindeki otobüse çarpıp, sonra da A.J. idaresindeki otomobilin üzerine devrildi.

Tırın altında kalan otomobildeki sürücü A.J. sıkıştığı yerden kurtarılarak tedavi altına alındı.

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Kazaya karışan araçlar kısmen yoldan kaldırılırken devrilen tırın kaldırılması için uzun süre çalışma yapıldı.

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tünelinde yapılan çalışma nedeniyle Ankara'dan gelen araçlar D-100 Karayoluna yönlendirildiğinden yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

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Araçların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Uzun araç kuyruğu dron ile görüntülendi.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bolu
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