Bolu Dağı'nda 'sis' kazası! Zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden A.K. yönetimindeki hafif ticari araç, sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kar küreme aracına arkadan çarptı.

6 KİŞİ YARALANDI

Daha sonra aynı istikamete giden S.K. idaresindeki hafif ticari araç ve S.K. yönetimindeki minibüs de kazaya karıştı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

YARALILAR KENTTEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, itfaiye, karayolları, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

YOLDA TEDBİRLER ALINDI

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlandı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda ekipler, ışıklı levha ve dubalarla ikinci bir kazanın meydana gelmesini önlemek için tedbir aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonrası araçların yoldan kaldırılmasıyla yol yeniden 2 şeritli olarak ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır