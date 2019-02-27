Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Seymenler mevkisinde gece başlayan kar yağışı devam ediyor.
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı
Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.
Sürücüler de ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri de kış lastiği bulunmayan araçların sürücülerini, güzergahı kullanmamaları yönünde uyardı.
Bolu Dağı'ndaki kar yağışından görüntüler...
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