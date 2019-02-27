Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Seymenler mevkisinde gece başlayan kar yağışı devam ediyor.