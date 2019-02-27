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Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 10:17 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler ile D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Seymenler mevkisinde gece başlayan kar yağışı devam ediyor.

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı

Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürüyor.
Sürücüler de ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri de kış lastiği bulunmayan araçların sürücülerini, güzergahı kullanmamaları yönünde uyardı.
Bolu Dağı'ndaki kar yağışından görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
Bolu Dağı kar yağışı

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