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Bolu Dağı Tüneli çıkışında zincirleme kaza: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 00:33 | Son Güncelleme

 TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında, 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Bolu Dağı Tüneli çıkışında zincirleme kaza: 8 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında, 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza saat 22.00 sıralarında, TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul istikametine giden CJ044BY yabancı plakalı otomobil, 35 KD 6412 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sedat Budak yönetimindeki 16 JJ 243 plakalı cip de kaza yapan araçlara çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç yol kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Bariyerlere çarpan cipe de 41 GN 622 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla Sedat Budak cipin içerisinde sıkıştı. Sedat Budak, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı. Sağılık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralanan 8 kişi, Düzce ve Bolu'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
TEM Otoyolu İstanbul istikameti kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bolu Dağı Tüneli çıkışında zincirleme kaza: 8 yaralıBolu Dağı Tüneli çıkışında zincirleme kaza: 8 yaralıBolu Dağı Tüneli çıkışında zincirleme kaza: 8 yaralıBolu Dağı Tüneli çıkışında zincirleme kaza: 8 yaralı

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