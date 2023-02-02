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  4. Bolu Dağı Tüneli'nde kaza! Görenler şaşkına döndü... Kamyonun kabini bir buçuk metre geriye kaydı

Bolu Dağı Tüneli'nde kaza! Görenler şaşkına döndü... Kamyonun kabini bir buçuk metre geriye kaydı

02.02.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde yem yüklü bir kamyon tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun kabini yaklaşık bir buçuk metre geriye kaydı, sürücü ise yaralandı. Kaza sonrası kamyonu görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu Dağı Tüneli'nde kaza! Görenler şaşkına döndü... Kamyonun kabini bir buçuk metre geriye kaydı

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikameti 2. viyadüklerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden F.M. idaresindeki yem yüklü kamyon, N.P. yönetimindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun kabini geriye kaydı, sürücü ise araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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TRAFİK TEK ŞERİTTEN SAĞLANDI

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınarak, İstanbul istikametine trafiğin tek şeritten aktarılması sağlandı. Kamyon içerisinde sıkışan sürücü F.M., olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada yaralanan F.M., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayı anlatan tır sürücüsü Nazım P., "Sağ şeritten geliyordum, arkadaş arkadan geldi vurdu. Yağışlı diye ağır ağır gidiyordum, yol kaygan. Kamyon arkadan gelip, vurdu" dedi.

Uzun araç kuyrukları oluşan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde, kazanın kaldırılmasının ardından yol tekrar 3 şeritten trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Bolu kaza

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