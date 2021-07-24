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Bolu Dağı Tüneli viyadüğünde zincirleme kaza

24.07.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Bolu Dağı Tüneli viyadüğünde zincirleme kaza

Otoyolda İstanbul yönüne giden Abdullah Berber idaresindeki, Yücel Yılmaz idaresindeki ve Vedat Ergin idaresindeki otomobiller, Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde çarpıştı.

Kazada sürücüler Berber ve Ergin ile otomobilde bulunan Mehmet, Fatma ve Ecrin Berber yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın aynı yöne giden Oğuz Yılmaz idaresindeki 34 DLY 974 plakalı otomobilin seyir halindeyken yavaşlamasının ardından meydana geldiği öne sürüldü.

Öte yandan kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Otoyoldaki sürücüler, Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirildi, uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan otomobillerin kaldırılmasının ardından otoyolun ulaşıma açılan İstanbul yönünde trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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