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Bolu Dağı Tüneli’inden tatilde 500 bine yakın araç geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 13:55 | Son Güncelleme

Bolu’da, arefe günü ve 4 günlük bayram tatili boyunca TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nden 451 bin 796 araç geçiş yaptı.Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek için arefe gününden yola çıkan tatilcilerin yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminden 5 günlük süre boyunca geçen araç sayısı açıklandı.

Bolu Dağı Tüneli’inden tatilde 500 bine yakın araç geçti

Bolu’da, arefe günü ve 4 günlük bayram tatili boyunca TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nden 451 bin 796 araç geçiş yaptı.
Kurban Bayramı’nı memleketlerinde geçirmek için arefe gününden yola çıkan tatilcilerin yoğun olarak kullandığı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminden 5 günlük süre boyunca geçen araç sayısı açıklandı. Türkiye’nin en önemlİ karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli’nden arefe günü ve 4 günlük bayram tatili boyunca Ankara yönüne 269 bin 98 araç, İstanbul yönüne 182 bin 698 araç olmak üzere toplam 451 bin 796 araç geçiş yaptı.

22 kaza meydana geldi
Bayram tatili boyunca İl Emniyet Müdürlüğü, İl jandarma Komutanlığı ve karayolları ekiplerinin denetimlerini artırdığı Bolu güzergahında 22 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen trafik kazalarında 2 vatandaş hayatını kaybederken, 62 kişi ise yaralandı.

Pazar günü yoğunluk bekleniyor
4 günlük Kurban Bayramı tatilini uzatarak hafta sonu evlerine dönmeyi planlayan vatandaşlar nedeniyle, özellikle İstanbul yönünde Cumartesi ve Pazar günleri yoğunluk yaşanması bekleniyor. Bayram boyunca trafik tedbirlerini artıran ekipler, hafta sonu da güzergahlarda hazır şekilde bekleyecek.

Bolu Dağı Tüneli’inden tatilde 500 bine yakın araç geçti

Bolu Dağı Tüneli’inden tatilde 500 bine yakın araç geçti

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