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Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 19:53 | Son Güncelleme

Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası: 3 yaralı

Bolu Dağı Tüneli'nde kamyonetin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine giden Halil Ö. idaresindeki 34 AZ 0998 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bolu Dağı Tüneli'nin duvarına çarptı.

Kazada, kamyonet sürücüsü ile araç içerisinde bulunan Nazmiye E. ve Kadriye Ö. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kentteki çeşitli hastanelere kaldırdığı yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 45 dakika tek şeritten sağlanan tüneldeki ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli trafik kazası

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