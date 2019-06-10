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Bolu Dağı tünelinden bayram tatilinde 710 bin araç geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 12:22 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı tatilinde TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminden 9 günde yaklaşık 710 bin araç geçti.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- RAMAZAN Bayramı tatilinde TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli kesiminden 9 günde yaklaşık 710 bin araç geçti. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergâhlarından TEM yolunun Bolu Dağı geçişinde 9 günlük bayram tatilinde araç yoğunluğu yaşandı. Batı illerinden Doğu’ya doğru seyahat edenlerin kullandığı Bolu Dağı Tüneli'nden 31 Mayıs Cuma gününden, 10 Haziran Pazartesi gününe kadar 710 bin araç geçti. Otoyolun Kaynaşlı ve Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik alan, 90 kamerayla kontrol merkezinden takip edilirken, bayram süresince tünel kontrol merkezinde görevli 40 personel herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 24 saat görev yaptı. Bölgede trafikte ciddi bir aksama yaşanmazken, oluşan kaza ve benzeri durumlara anında müdahale edildi.

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