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Bolu Dağı'nda kar durdu, ulaşım rahatladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 11:42 | Son Güncelleme

BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesiyle ulaşım rahatlarken, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonlara kapatılan yol, gece saatlerinde yeniden açıldı.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde kar yağışının etkisini kaybetmesiyle ulaşım rahatlarken, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonlara kapatılan yol, gece saatlerinde yeniden açıldı. Kentte dün başlayan ve gün boyu süren kar yağışı bu sabah etkisini kaybetti. Ankara-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda da kar yağışı durdu. TEM ve D-100 geçişlerinde, kar yağışının etkisini kaybetmesiyle ulaşım rahatladı. Karayolları ekipleri, özellikle yol kenarlarında biriken kar yığınlarını temizleyerek tüm şeritleri ulaşıma açık hale getirirken, buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri, kar yağışının ardından bölgede buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı. Bolu Dağı Tüneli mevkisinde de sürücüler, elektronik tabelalar ile buzlanma nedeniyle yavaş gitmeleri konusunda uyarıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kamyon ve TIR geçişlerine kapatılan D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkiinde dün gece saatlerinde ulaşım tekrar ağır tonajlı araçlara açıldı.

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