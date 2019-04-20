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Bolu Dağı'nda kar etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 23:24 | Son Güncelleme

Bolu Dağı'nda kar etkili oldu

D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yağan kar etkisini sürdürüyor.

Kar, D-100 kara yolunda Yumrukaya, Abant Kavşağı, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler ile Anadolu Otoyolu'nun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli kesimi ve viyadükler bölgesinde aralıklarla devam ediyor.

Yer yer kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede, kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kış lastiği olmayan sürücülerin bölgeyi kullanmamalarını istedi.

Öte yandan, Bolu kent merkezinde de kar hafif şekilde yağmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Bolu Dağı kar Kara yolları

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