HABER

Bolu Dağı'nda kar ulaşımı etkiliyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 15:53 | Son Güncelleme

BOLU DAĞI TIR'LARA KAPATILDI Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı devam ederken, D-100 karayolunun Düzce tarafı Kaynaşlı mevkiinde TIR’ların Ankara yönüne geçişine izin verilmiyor.

Bolu Dağı'nda kar ulaşımı etkiliyor (2)

BOLU DAĞI TIR'LARA KAPATILDI
Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı devam ederken, D-100 karayolunun Düzce tarafı Kaynaşlı mevkiinde TIR’ların Ankara yönüne geçişine izin verilmiyor. D-100 Karayolu’nun Bolu yönünde ise TIR'lar bekletilerek takip mesafesinin azaltılması için belirli aralıklarla gönderiliyor. Düzce tarafında yol kenarında bekleyen TIR sürücülerine Kızılay Batı Karadeniz Bölge Lojistik ve Afet Merkezi tarafından sıcak çay, kahve, çorba ve kek dağıtıldı.
Kızılay görevlisi Nilüfer Öztürk, "Türk Kızılay'ı Batı Karadeniz Afet Lojistik Merkezi olarak her türlü organizasyona hazırız. Şu anda yolumuz kapalı ve buna dayalı olarak yolda kalan vatandaşlarımıza sıcak ikramlar veriyoruz. Çay, çorba, kahve, bir yandan da kek ikram ediyoruz. Yol açılana kadar hizmetimiz devam edecek" dedi.
Karayolları ekiplerinin beyaza bürünen yolda kar küreme çalışmaları sürüyor. Yolda küçük araçların geçişi ise sorunsuz şekilde sağlanıyor.

FOTOĞRAFLI

Bolu Dağı'nda kar ulaşımı etkiliyor (2)Bolu Dağı'nda kar ulaşımı etkiliyor (2)Bolu Dağı'nda kar ulaşımı etkiliyor (2)Bolu Dağı'nda kar ulaşımı etkiliyor (2)

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Rus savaş gemisi 'Severomorsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi 'Severomorsk' Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Turist sayısı 3'e katlandı! Oraya giden hayran kalıyorTurist sayısı 3'e katlandı! Oraya giden hayran kalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a çok sert tepki!

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

Merve Kavakçı'nın kızı Cumhurbaşkanı Danışmanı oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da banka soygunu

Şanlıurfa'da banka soygunu

Turist sayısı 3'e katlandı! Doğu Ekspresi'ne binen soluğu Medeniyetler Beşiği'nde alıyor

Turist sayısı 3'e katlandı! Oraya giden hayran kalıyor

Sosyal medyanın popüler rotalarına bir rakip daha çıktı! Barış Manço ilham almıştı

Sosyal medyanın popüler rotalarına bir rakip daha çıktı!

Meclis koridorları karıştı! AK Parti ve HDP'li vekiller arasında yumruklu kavga

Meclis koridorları karıştı!

Öğrenci servisi ile tır çarpıştı! Çok sayıda öğrenci yaralı

Öğrenci servisi ile tır çarpıştı! Yaralılar var

Barış Yarkadaş: Eren Erdem'in babası, cezaevi önündeki konuşmadan sonra işten çıkarıldı

Sert tepki göstermişti! İşten çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.