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Bolu Dağı'nda kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 21:23 | Son Güncelleme

Bolu Dağı'nda kar yağışı

D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimlerinde kar yağışı başladı.

Bölgede gün içinde azalan kar yağışı ,akşam saatlerinde yeniden etkili oldu. D-100 kara yolunun Abant Kavşağı Elmalık, Seymenler, Karanlıkdere, Taşaltı ve Bakacak mevkisinde etkili olan kar yağışı nedeniyle polis ekipleri sürücüleri uyarıyor.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetre olduğu bölgede kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Kar yağışı, Anadolu Otoyolu'nun ise Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu dağı Tüneli ve Bolu Dağı Viyadükleri kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Kar yağışının gece saatlerinde devam etmesi bekleniyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı

Bolu Dağı'nda kar yağışı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Otoyolu Bolu Bolu Dağı D-100 kara yolu kar yağışı

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