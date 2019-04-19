Bolu Dağı'nda kar yağışı

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Sarıçökek, 1, 2, ve 3'üncü viyadük ile Tünel girişi ile D-100 kara yolunun Bakacak ve Seymenler mevkisinde kar yağışı başladı.

Karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışmasını sürdürürken, sürücüler de ışıklı tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri, yakın takip ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarıyor.

