Bolu Dağı'nda kar yağışı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde kar yağışı etkili oldu.

D-100 Karayolu ile TEM yolunun Bolu Dağı geçişlerinde dün başlayan kar yağışı aralıklarla bugün de etkisini sürdürdü. Otoyolun Kaynaşlı, Sarıçökek, 1, 2, ve 3. viyadükleri, tünel girişi, Elmalık ve Yumrukaya viyadükleri ile D-100 Karayolu Bakacak, Seymenler, Bolu Dağı ve Abant Kavşağı mevkiinde karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sürücüler de elektronik tabelalarla dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

