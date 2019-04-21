Bolu Dağı'nda kar yağışı

Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolu kesiminde kar yağışı 3 gündür aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 10 santimetre ölçüldüğü bölgede, kara yolları ekipleri Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Güzergahlarda görev yapan trafik ekipleri, etkili olan kar yağışına karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını, yakın takip ve hatalı sollama yapmamalarını istedi.