HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu Dağı'nda kar yağışı

Bolu Dağı'nda kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 12:02 | Son Güncelleme

BOLU Dağı'nda etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı ancak aksama yaşanmadı.

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU Dağı'nda etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı ancak aksama yaşanmadı.
Bolu'da, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, İstanbul- Ankara arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı'nda ulaşımı yavaşlattı. D-100 karayolunun bazı kesimlerinde yol beyaza bürünürken, 900 rakımlı bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri, D-100 karayolunda kar küreme araçlarıyla temizlik ve tuzlama çalışması yaparken, trafik ekipleri ise yol üzerinde denetimlerini artırdı. Bölgede etkili olan sis edeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi Dilini kesip, darp etti! Tutuklanan erkek arkadaşı için bakın ne dedi
Balkanlardaki Göç ve Mübadelenin etkileri konuşulduBalkanlardaki Göç ve Mübadelenin etkileri konuşuldu
Manisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyorManisa'da 5.4'lük depremin ardından artçılar sürüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Zirvede bırakıp İstanbul'u terk etti! İşte yeni hayatı

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

MHP'li başkan intihar etti! Kanlar içinde bulundu

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama: Her an büyük bir deprem olabilir

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde domuz gribi şüphesiyle acildeki kırmızı alan kapatıldı

Devlet hastanesinde korkutan şüphe! Kırmızı alan kapatıldı

Havalandırma borusu bile döşemişler! Hepsi imha edildi

Sac metallerle yapmışlar! Ormanlık alanda ortaya çıktı

Gri kategorideki terörist PKK'dan kaçmak için 150 bin lira vermiş

Gri kategorideki terörist PKK'dan kaçmak için 150 bin lira vermiş

Korktuğu pazarda başına geldi! 'Evde çalınır' diye yanına aldı ama çare olmadı...

Korktuğu pazarda başına geldi! 'Evde çalınır' diye yanına aldı ama çare olmadı...

Ahır yandı, kuzular diri diri yanmaktan son anda kurtarıldı

Ahır yandı, kuzular diri diri yanmaktan son anda kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.