HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bolu Dağı'nda kar yağışı (4)

Bolu Dağı'nda kar yağışı (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 19:14 | Son Güncelleme

YOL TAMAMEN AÇILDI Bolu'nun Gerede ilçesi ve Karabük ilini birbirine bağlayan D-100 karayolunda öğle saatlerinde 11 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

YOL TAMAMEN AÇILDI
Bolu'nun Gerede ilçesi ve Karabük ilini birbirine bağlayan D-100 karayolunda öğle saatlerinde 11 aracın karıştığı trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar 112 Acil ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Yol ilk olarak tek şeritten akşam saatlerinde ise tamamen trafiğe açıldı. Bu arada, kar yağışı sürüyor. Kar nedeniyle kapalı yol bulunmadığı öğrenilirken, yalnızca Bolu-Mengen yolunda TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta bıçaklanan kişi öldüGÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta bıçaklanan kişi öldü
Ceza infazında yeni sistem: Cuma cezaevi, pazartesi işCeza infazında yeni sistem: Cuma cezaevi, pazartesi iş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Antalya'da iğrenç olay! 'Bana manzara izlemeye geldiğimizi söyledi'

Eşi sosyal medyadan tanıştığı kişiyle kaçmıştı! Esra Erol'da ağlayarak yalvardı

Eşi sosyal medyadan tanıştığı kişiyle kaçmıştı! Esra Erol'da ağlayarak yalvardı

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

Kaçtığı adam kızını taciz etti! Anlı çileden çıkınca...

FOX TV muhabirine TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

FOX TV muhabirine TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Baykal'dan kötü haber! Domuz gribine yakalanıp hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Akyaka'da depremlerin ardından korkutan görüntü!

Depremlerin ardından korkutan görüntü!

Ceza infazında yeni sistem: Cuma cezaevine girecek, pazar çıkacak

Ceza infazında yeni sistem: Cuma cezaevi, pazartesi iş

Ankara'da facianın eşiğinden döndüldü! Akaryakıt istasyonunda gaz alan araç patladı

Akaryakıt istasyonunda gaz alan araç patladı!

Sağlık Bakanlığı korona virüsüne karşı harekete geçti! Çin'den gelen yolcular termal kameralarla taranacak

Sağlık Bakanlığı harekete geçti! Gizemli virüse karşı flaş önlem

Adıyaman'da büyük gerginlik! Taş ve sopalar havada uçuştu

Büyük gerginlik! Taş ve sopalar havada uçuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.