HABER

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 13:10 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor

D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Gece ve sabah etkili olan sağanak, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesiminde öğle saatlerinde yerini kara bıraktı.

Kar kalınlığının yer yer 4 santimetreye ulaştığı bölgede, karayolları ekipleri tuzlama çalışması yapıyor.

- Abant Tabiat Parkı beyaza büründü

Bolu'ya 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor. Abant'ta kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı.

Tabiat parkına gelen ziyaretçiler tatillerinin keyfini, ata ve faytona binerek, göl çevresinde yağan kar altında yürüyüş yaparak ve piknik yaparak çıkarttı.

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nın yüksek kesimleri ile Yedigöller Milli Parkı'nda da kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

PARTNEROlay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...Olay video! Seks Adası'na giriş için bahis açıp...
Sağlıklı beslenmede doğru bilinen yanlışlarSağlıklı beslenmede doğru bilinen yanlışlar
Donanma Komutanlığı davasında karar çıktıDonanma Komutanlığı davasında karar çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abant tabiat parkı Bolu Dağı D-100 Karayolu Gölcük Tabiat Parkı Yedigöller Milli Parkı

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Bu iddia Aydın'ı karıştırdı! 'Defineciler gelir diye korkuyoruz'

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek'ten AK Partili Hayati Yazıcı'ya sert yanıt: Sabrımı taşırma, vallahi tozunu atarım

Melih Gökçek'ten AK Partili Hayati Yazıcı'ya sert yanıt: Sabrımı taşırma, vallahi tozunu atarım

Milletvekili Koçer’den 29 Ekim mesajı

Milletvekili Koçer’den 29 Ekim mesajı

Bina temelinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi

Bina temelinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi

Interpol tarafından aranan mafya lideri Türkiye'de yakalandı

Interpol tarafından aranan mafya lideri Türkiye'de yakalandı

Donanma Komutanlığı davasında karar çıktı

Donanma Komutanlığı davasında karar çıktı

Viranşehir’de taşı, sopayı kapan saldırdı

Viranşehir’de taşı, sopayı kapan saldırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.