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Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 10:28 | Son Güncelleme

Bolu’da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu Bolu Dağı ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde devam ediyor.

Bolu’da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu Bolu Dağı ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde devam ediyor. Güzergahta yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da dün sabah saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışı D-100 Karayolu Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevki’ilerinde devam ediyor.
Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesi ile Bolu Dağı Tüneli’nde etkili oluyor.
Kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren karayolları ekipleri, güzergahların önemli kısımlarında hazır olarak bekletiliyor.
Bolu Dağı’nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşüyor. Sis nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor
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