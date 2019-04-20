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Bolu Dağı’nda kar yağışı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 16:20 | Son Güncelleme

Bolu’da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nde devam ediyor.Bolu’da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiilerinde etkili olmaya devam ediyor.Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesi ile Bolu Dağı Tüneli’nde etkili oluyor.

Bolu’da, dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nde devam ediyor.
Bolu’da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiilerinde etkili olmaya devam ediyor.
Kar yağışı, D-100 kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesi ile Bolu Dağı Tüneli’nde etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşamasını engellemek için karayolları ekipleri güzergahlarda hazır bekletiliyor.
Bolu Dağı’nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor. Sis nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarılıyor.

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