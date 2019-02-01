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Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:07 | Son Güncelleme

Bolu’da öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı ve yoğun sis D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.Öğlen saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede gösteren kar yağışı D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkisinde devam ediyor.D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu’da öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı ve yoğun sis D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde etkili oluyor.
Öğlen saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede gösteren kar yağışı D-100 Karayolu Bolu Dağı mevkisinde devam ediyor.
D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Ekipler, D-100 Karayolu’nun önemli kısımlarında hazır olarak bekletiliyor.
Yoğun sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları yönünde uyarıyor.

Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı’nda kar yağışı etkili oluyor

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