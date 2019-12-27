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  4. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 09:58 | Son Güncelleme

Kar küreme araçları bölgede çalışmalarına devam ediyor

BOLU/DÜZCE (AA) - D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Bölgede dün öğleden sonra başlayan ve D-100 kara yolunun Karanlıkdere, Seymenler, Bakacak ve Elmalık mevkilerinde etkili olan kar yağışına karşı ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Güzergahta bekleyen ekipler, kar yağışının yoğunlaştığı anlarda kara yolunda hem kar temizleme hem de tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi Viyadükler, Bolu Dağı Tüneli ve Elmalık mevkilerinde de yağış etkisini gösteriyor.

- Düzce

Kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde de kar yağışının yanı sıra etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Karayollarına ait kar küreme araçları bölgede kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kış lastiği olmayan araç sürücülerini bölgeyi kullanmamaları konusunda uyaran trafik ekipleri, sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, araçlarında çekme halatı ve takoz bulundurmalarını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bolu Bolu Dağı kar yağışı

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