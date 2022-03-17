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Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

17.03.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Sürücüler, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde kar nedeniyle dikkatli seyrediyor.

Karayolları karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri sürücüleri kar yağışı ve gece oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Kent merkezi ile yüksek kesimlerde de aralıklarla kar yağışı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı

Bolu Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

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