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  4. Bolu Dağı’nda kar yağışı etkisini artırdı

Bolu Dağı’nda kar yağışı etkisini artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 23:54 | Son Güncelleme

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde etkisini artırarak devam ediyor.Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 karayolu Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiilerinde etkisini artırarak devam ediyor.

Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı D-100 Karayolu ve Bolu Dağı Tüneli kesimlerinde etkisini artırarak devam ediyor.
Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, D-100 karayolu Bolu Dağı ve TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkiilerinde etkisini artırarak devam ediyor. Kar yağışı, D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesi ile Bolu Dağı Tüneli’nde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu yüksek kesimlerde küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren karayolları ekipleri, güzergahların önemli kısımlarında hazır olarak bekletiliyor. Sürücüler, yağış ve gizli buzlanma nedeniyle ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyarılıyor.
Kar yağışının gece boyunca devam edeceği ve etkisini hafta sonu boyunca göstereceği öğrenildi.

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