HABER
  4. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 00:14 | Son Güncelleme

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı

BOLU/DÜZCE (AA) - D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Bölgede öğleden sonra sağanağın ardından başlayan yağış etkisini daha da artırdı.

D-100 kara yolunun Karanlıkdere, Seymenler, Bakacak ve Elmalık mevkisinde etkili olan yağışa karşı kara yolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Güzergahta sürekli olarak ring atan ekipler, hem kar temizleme hem de tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi Viyadükler, Bolu Dağı Tüneli ve Elmalık mevkilerinde de yağış etkisini gösteriyor.

Kış lastiği olmayan araç sürücülerini bölgeyi kullanmamaları konusunda uyaran trafik ekipleri, sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, araçlarında çekme halatı ve takoz bulundurmalarını istedi.

Bu arada kara yolunun Bolu Dağı Düzce kesiminde de kar yağışının yanı sıra etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye düştü.

Öte yandan, kara yollarına ait kar küreme araçlarından biri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bankete düştü. Yaklaşık yarım saat süren kurtarma çalışmasının ardından araç bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bolu Dağı'nı kullanan araç sürücüleri, yolda durarak kar yağışını fotoğrafladı.

Bölgede görev yapan kara yolları ve polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu Mustafa Sandal arkasından el hareketi yapmıştı! İlk defa konuştu
Küçükçekmece’deki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybettiKüçükçekmece’deki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
Bolu Dağı’nda kar yağışı etkisini artırdıBolu Dağı’nda kar yağışı etkisini artırdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolu Bolu Dağı kar yağışı

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

Asgari ücreti belli oldu, Türk-İş toplantıyı terk etti: Kabul etmiyoruz!

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

İşte 2020 asgari ücret zam oranı

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

Korkunç olay! Evli çift evde böyle bulundu

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' paylaşımı!

Kılıçdaroğlu'ndan 'asgari ücret' paylaşımı!

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Mahkemede her şeyi anlattı

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! Mahkemede her şeyi anlattı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Kanal İstanbul kararı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İETT otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maskeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu

Maskeli bir grup yoldan geçen aracı kurşun yağmuruna tuttu

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındayken uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

Diyarbakır’da kadın cinayeti! Bebeği kucağındaydı...

Son dakika: AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

AFAD'dan Kanal İstanbul açıklaması!

26 Aralık 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları!

4 milyon TL'nin sahibi belli oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Akar ailesinin mutlu günü! Erdoğan nikah şahidi oldu

Adıyaman'ın Sincik, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerinde okullar tatil edildi

Eğitime kar engeli! Okullar tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.