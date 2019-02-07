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Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı etkiledi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 11:08 | Son Güncelleme

BOLU Dağı'nda etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı etkiledi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - BOLU Dağı'nda etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle D-100 Karayolu'nda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Sabah saatlerinde Bolu Dağı'nda başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu. D-100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yol beyaza büründü, sürücüler araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken trafik ekipleri de güzergahlarda sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Yetkililer yola çıkacak sürücülerin araçlarında zincir ve çelik halat bulundurmasını istedi.
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Bolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı etkilediBolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı etkilediBolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı etkilediBolu Dağı'nda kar yağışı ulaşımı etkiledi

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